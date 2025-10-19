SDS confirma identificação dos 17 corpos encaminhados ao IML no Recife

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informou neste domingo (19) que os 17 corpos encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife, já foram identificados pela perícia papiloscópica.

De acordo com a pasta, do total de vítimas, doze já foram liberadas para os familiares, enquanto as demais aguardam retirada no Instituto.

A SDS destacou o trabalho das equipes envolvidas e reforçou o compromisso em garantir que todo o processo de identificação e liberação ocorra com a máxima agilidade e respeito às famílias atingidas pela tragédia.