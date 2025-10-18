Serra Talhada beneficia mais de 32 mil pessoas pelo Bolsa Família, se destaca na educação, mas acompanhamento de saúde é crítico
Pesquisa exclusiva do Blog Júnior Campos revela que, em setembro de 2025, o município de Serra Talhada – PE atendeu 12.552 famílias pelo Programa Bolsa Família, beneficiando 32.960 pessoas. O investimento total no programa chegou a R$ 8.462.605,00, com valor médio de R$ 675,23 por família.
Entre os tipos de benefícios concedidos, destacam-se:
-
32.952 Benefícios de Renda de Cidadania (BRC), de R$ 142,00 por integrante;
-
11.557 Benefícios Complementares (BC), que garantem o mínimo de R$ 600,00 por família;
-
4.984 Benefícios Primeira Infância (BPI), destinados a crianças de 0 a 7 anos, no valor de R$ 150,00;
-
0 Benefícios Variáveis Familiares (BVF) e 0 Benefícios Extraordinários de Transição (BET).
ROGRAMA AUXÍLIO GÁS DOS BRASILEIROS
O município também beneficiou 2.844 famílias com o Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, totalizando R$ 307.152,00. O valor médio pago por família foi de R$ 110,00, em parcela dobrada, seguindo a Medida Provisória nº 1.155/2023.
EDUCAÇÃO: DESTAQUE NO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR
Serra Talhada apresentou 93,1% de cobertura de acompanhamento escolar, superando a média nacional de 86,4%. Dos 12.145 beneficiários de 4 a 18 anos com perfil para acompanhamento, 11.306 tiveram frequência escolar monitorada.
O resultado demonstra alto desempenho na gestão das condicionalidades de educação, reflexo do trabalho integrado entre Secretaria de Educação e gestão do Bolsa Família.
SAÚDE: ACOMPANHAMENTO ABAIXO DA MÉDIA
No acompanhamento das condicionalidades de saúde, o município apresentou 70,7% de cobertura, inferior à média nacional de 81,4%. Das 21.778 crianças e mulheres com perfil para acompanhamento, apenas 15.402 foram monitoradas. A situação é ainda mais crítica entre crianças menores de 7 anos, com cobertura de apenas 26,1%, enquanto a média nacional é 61,1%.
O dado evidencia que o município precisa concentrar esforços para melhorar o acompanhamento de saúde, garantindo que gestantes e crianças tenham acesso completo aos serviços e condicionalidades do programa.
CADASTRO ÚNICO
Em setembro de 2025, 23.928 famílias estavam inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais, sendo 20.683 com cadastro atualizado. Dessas, 16.645 possuem renda de até meio salário mínimo, e 15.381 têm cadastro atualizado, o que resulta em Taxa de Atualização Cadastral (TAC) de 92,4%, acima da média nacional (89,6%).