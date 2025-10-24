Polícia Militar estoura ponto de tráfico de drogas em Flores; suspeito foge e namorada é conduzida à Delegacia

Uma ação conjunta da Polícia Militar, realizada nesta quinta-feira (23), resultou na apreensão de drogas, dinheiro e um celular no distrito de Fátima, em Flores, no Sertão do Pajeú. A operação foi desencadeada após diversas denúncias apontarem o funcionamento de um ponto de tráfico de entorpecentes, com indicação precisa do endereço e do nome do suposto traficante.

Segundo informações do 14º BPM, policiais do efetivo velado montaram campana nas proximidades do local denunciado e observaram o momento em que o suspeito chegou à residência acompanhado de outro homem em uma motocicleta Honda Bros branca. Ao notar a presença da PM, o indivíduo arremessou um objeto para dentro do imóvel e fugiu, tomando destino ignorado.

Durante a revista, os militares encontraram R$ 247,00 em espécie, quatro invólucros de substância análoga à maconha, duas porções de cocaína, uma quantidade de crack e um aparelho celular. Dentro da casa, uma mulher se identificou como namorada do suspeito e autorizou a entrada da polícia, afirmando não saber que o local era utilizado para o tráfico.

Diante dos fatos, a mulher e todo o material apreendido foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Flores, onde foi instaurado inquérito para apuração do caso.