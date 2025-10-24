“Traficantes são vítimas dos usuários também”, diz Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (24/10), que “traficantes são vítimas de usuários também”, ao comentar as ações do governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, contra o tráfico internacional de drogas na Venezuela.

“Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”, disse o chefe do Planalto em entrevista a jornalistas na Indonésia.

“Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra. Tem gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga”, completou.

Nos últimos meses, a gestão Trump tem ampliado as movimentações militares nas águas do Caribe sob a justificativa de combater a ação de cartéis. Nessa quinta-feira (23/10), Trump sugeriu que pode colocar em prática uma ofensiva terrestre na Venezuela.