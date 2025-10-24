Polícia investiga caso de maus-tratos a animais em Serra Talhada

Policiais militares do 14º BPM atenderam a uma ocorrência de maus-tratos a animais na tarde da quinta-feira (23/10), no bairro Caxixola, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

A equipe foi acionada pela Central de Operações após uma denúncia feita por uma moradora da região. Ao chegar ao local indicado, a solicitante acompanhou os policiais até um terreno baldio, onde foram encontrados dois cachorros amarrados, expostos ao sol, sem água e sem alimento.

A mulher relatou que havia passado pelo local por volta do meio-dia e percebeu que os animais permaneciam na mesma situação horas depois. Com o apoio de vizinhos, o policiamento conseguiu identificar o possível responsável, localizando a esposa do suspeito, que informou o endereço de trabalho dele.

Os policiais foram até o local de trabalho e conversaram com o homem, que negou as acusações, alegando que possui outros cães em um sítio e que havia levado aqueles animais para vacinação, deixando-os momentaneamente no terreno até o fim do expediente.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. O caso segue em investigação.