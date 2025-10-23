Dois novos casos de intoxicação por metanol são registrados em Salgueiro

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) detalham, nesta quinta-feira (23), dois novos casos de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica, registrados no município de Salgueiro, no Sertão do Estado.

De acordo com as informações, uma das vítimas não resistiu e morreu, enquanto outra pessoa recebeu atendimento médico e já teve alta hospitalar.

A Delegacia de Polícia de Salgueiro está conduzindo as investigações para identificar a origem da substância e as circunstâncias do consumo.

O caso será apresentado durante um atendimento à imprensa que contará com representantes das Polícias Civil e Científica, além da Secretaria Estadual de Saúde.