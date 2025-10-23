Serra Talhada recebeu ações de conscientização sobre o AVC e câncer de mama

Nesta quinta-feira (23), a cidade de Serra Talhada vai recebeu ações voltadas à promoção da saúde e à conscientização da população sobre as doenças de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e câncer de mama.

Os eventos são promovidos pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Hospital Eduardo Campos (HEC), Hospital Agamenon Magalhães (HOSPAM), XI Gerência Regional de Saúde (GERES) e contam com apoio da Rede Angels e do SAMU.

Programação

A programação começa às 18h, com a 3ª Corrida e Caminhada pela Saúde da Mulher, saindo da Praça Barão do Pajeú e com destino final na Praça dos Ipês. O objetivo da corrida é incentivar o autocuidado e a prática de atividades físicas.

Após os participantes chegarem no destino, acontece a Feira de Saúde “Angel’s Day – Dia de Prevenção ao AVC”, a partir das 19h. A feira é aberta ao público e vai orientar, esclarecer dúvidas sobre o AVC, além de promover hábitos saudáveis e oferecer atividades práticas e interativas.

A programação vai contar com três espaços principais para os interessados, são eles:

Educação em Saúde – orientações sobre o AVC, simulado com estudantes e aferição de pressão arterial, glicemia, pulso e IMC;

Tempo é Cérebro – SAMU em Ação – demonstração prática de atendimento pré-hospitalar com simulação de vítima de AVC;

Reabilitação e Atividade Física – circuito funcional e orientações sobre reabilitação pós-AVC.