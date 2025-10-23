Rota Turística do Cangaço é criada oficialmente em Pernambuco

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou o Projeto de Lei nº 2690/2025, que institui oficialmente a Rota Turística do Cangaço no estado. A iniciativa, de autoria do deputado Fabrizio Ferraz (SD), busca valorizar o patrimônio cultural e histórico de municípios sertanejos que guardam fortes ligações com o movimento do cangaço.

Entre as diretrizes da nova rota estão a promoção do turismo histórico e cultural, o fomento a eventos culturais e gastronômicos e o incentivo à capacitação profissional de trabalhadores do setor.

Os municípios contemplados são: Afogados da Ingazeira, Betânia, Cabrobó, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Ibimirim, Mirandiba, Paranatama, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada, Tacaratu e Triunfo.

De acordo com o texto aprovado na última terça-feira (21), a criação da Rota do Cangaço tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva do turismo e da cultura, além de gerar emprego e renda nas comunidades locais, com foco no desenvolvimento sustentável.

Com a sanção da lei, o Governo de Pernambuco será responsável por regulamentar as ações e integrar diferentes setores, estimulando políticas públicas que valorizem o turismo histórico e cultural no Sertão pernambucano.