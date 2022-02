Polícia Militar realiza operação contra o tráfico de drogas em Flores

Dezenas de Policiais Militares fortemente armados, com uso de helicópteros realizaram durante toda esta quinta-feira (3), uma megaoperação de combate ao tráfico de drogas no distrito de Fátima, no município de Flores.

De acordo com informações do blogueiro Júnior Campos, a ação contou com policiais civis e militares do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior – BEPI.

“Foram oito viaturas, todas aqui no Sitio Pitombeira. Deram um geral desde manhã. Levaram gente presa desta vez, umas cinco pessoas ou mais. Tinha dois helicópteros”, relatou um morador.

Uma roça de maconha foi completamente queimada, no Sítio Moradinha durante a ação dos militares.

A ação atende a um reclame da comunidade. Moradores vinham assustados com a falta de policiamento no local e grande quantidade de crimes, atribuídos à presença do tráfico de drogas.

Crimes contra o patrimônio público, perturbação de sossego, assaltos, incêndio em escola, tudo isso tem sido registrado na comunidade. Do Nill Júnior