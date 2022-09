Polícia recupera dois caminhões e cargas roubados no Sertão

Um dos motoristas que foram feitos de reféns conseguiu fugir e pedir socorro à PRF em Sertânia.

Dois caminhões carregados com sucata de bateria que haviam sido roubados foram recuperados, na sexta-feira (23), na BR 110, em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. Os veículos foram recuperados em uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 3⁰ Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Por volta das 15h30, um motorista de caminhão foi até a Unidade Operacional da PRF em Sertânia e informou que havia sido assaltado por homens armados, enquanto transportava sucatas de bateria. Disse ainda que ele e um colega haviam sido levados pelos criminosos, mas conseguiu fugir e foi ao encontro da equipe.

Os policiais entraram em contato com o 3⁰ BPM e realizaram buscas no local indicado, até localizar os dois caminhões abandonados e a maior parte da carga. O outro motorista foi localizado em São Caetano, no Agreste, após ser liberado pelos assaltantes.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da região e os veículos foram devolvidos aos motoristas. Do Nill Júnior