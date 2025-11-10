Policial atira contra companheira e tira a própria vida em Belém do São Francisco, PE
Na noite deste sábado (8), um policial militar, identificado como Júnior Lima, atirou contra a própria companheira e, em seguida, tirou a própria vida em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco.
De acordo com informações de pessoas que estavam no local, o crime aconteceu na orla da cidade e provocou pânico entre os moradores que passeavam pelo local no momento dos disparos.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram acionadas. O policial morreu no local, enquanto a mulher foi socorrida com vida e encaminhada a uma unidade de saúde da região. O estado de saúde dela não foi informado.
As circunstâncias do ocorrido ainda não foram esclarecidas, e a Polícia Civil deve investigar o caso para apurar as motivações e a dinâmica do crime.