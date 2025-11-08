Chefe da Polícia Civil de Pernambuco pede exoneração; governo anuncia novo nome para o cargo

A chefia da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) passou por mudança nesta sexta-feira (7). O delegado Renato Márcio Rocha Leite, que estava à frente da instituição desde janeiro de 2024, solicitou sua exoneração, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. Para o seu lugar, o governo estadual nomeou o delegado Filipe Monteiro Costa, que já integrava a estrutura da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Em nota oficial, a governadora Raquel Lyra (PSD) agradeceu a dedicação do ex-chefe e destacou a confiança no novo gestor:

“Agradeço a Renato Leite pela dedicação ao serviço público e pelo trabalho desenvolvido à frente da Polícia Civil nos últimos 22 meses. Essa missão agora será conduzida por Filipe Monteiro, em quem depositamos total confiança para seguir fortalecendo a instituição.”

Renato Leite havia assumido o comando da PCPE em 22 de janeiro de 2024, poucos dias após episódios de violência envolvendo torcidas organizadas no Grande Recife. Antes dele, a chefia era ocupada pela delegada Simone Aguiar.

O novo chefe da Polícia Civil, Filipe Monteiro, possui experiência na área de gestão e vinha atuando como gerente geral do Centro Integrado de Defesa Social (CIODS), órgão ligado à SDS.

Repercussão

O Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol) lamentou a saída de Renato Leite, ressaltando sua postura ética e comprometida com a categoria. Em comunicado, o sindicato destacou que o ex-chefe “sempre manteve uma atuação firme e equilibrada em defesa dos policiais civis” e desejou sucesso ao novo gestor, esperando que ele “mantenha o respeito e a valorização dos profissionais da segurança pública”.

Com a mudança, Renato Leite encerra sua passagem pela chefia da Polícia Civil após quase dois anos de gestão, período marcado por desafios estruturais e operacionais dentro da corporação.

DO Júnior Campos