GESTÃO DA SAÚDE DE SERRA TALHADA SÓ PIORA E PREFEITA FAZ DE CONTAS QUE NÃO VÊ

Uma coisa é certa, faça chuva ou faça sol, a Secretaria de Saúde de Serra Talhada sempre é notícia de irregularidades. A Gestão da secretária Lisbeth Rosa não se cansa de dar provas da sua incompetência.

Depois de denúncias a 2ª Promotoria de Justiça de Serra Talhada instaurou um Inquérito Civil para investigar “possíveis irregularidades quanto a regulação de procedimentos médico-hospitalares em instituições privadas em favorecimento de servidores públicos municipais”.

A portaria de instauração, assinada pelo promotor de Justiça Vandeci Sousa Leite e publicada no Diário Oficial do MPPE desta quinta-feira (6), converteu um Procedimento Preparatório em Inquérito Civil após a constatação de indícios de que a Secretaria Municipal de Saúde de Serra Talhada estaria direcionando servidores para hospitais privados de forma privilegiada, em possível desvio de finalidade e mau uso do erário.

De acordo com o documento, as irregularidades, se comprovadas, podem caracterizar atos de improbidade administrativa, conforme a Lei nº 8.429/1992. A lei prevê punições para agentes públicos cujas ações resultem em enriquecimento ilícito, desvio ou dilapidação do patrimônio público.

Para esclarecer os fatos, o promotor Vandeci Leite determinou uma série de providências imediatas.

A Promotoria irá oficiar o gabinete do prefeito sobre as “reiteradas ausências de resposta da Secretária de Saúde” a solicitações anteriores, exigindo o cumprimento das providências já solicitadas.

O Inquérito Civil serve como procedimento preparatório para a coleta de provas. Caso as investigações confirmem as irregularidades, o MPPE poderá propor uma Ação de Improbidade Administrativa contra os gestores envolvidos, o que pode resultar em penas que vão desde multas até a perda de cargo público e suspensão de direitos políticos.

A instauração do inquérito joga luz sobre a gestão dos recursos da saúde em Serra Talhada e coloca a administração municipal na obrigação de prestar contas de forma transparente e urgente sobre os critérios utilizados para o direcionamento de atendimentos à rede privada.

Em entrevista na imprensa de Serra Talhada o ex-prefeito Luciano Duque disse que a atual secretária, que é mãe do pré-candidato a deputado estadual Breno Araújo e sogra da prefeita está “ enterrando décadas de avanço no setor. Sepultando, assim, bons trabalhos de secretários anteriores tais como Dr. Barbosa, Socorro Brito e da própria nora, Márcia”, declarou e continuou: “Nós recuamos absurdamente (nos índices da saúde). Se você fizer uma avaliação: Dr. Barbosa foi um extraordinário secretário de Saúde avançou a saúde de Serra Talhada no período Geni, Socorro Brito fez um trabalho extraordinário, Márcia com o governo nosso avançou também e a secretária Lisbeth Rosa virou a coveira da saúde de Serra Talhada, ela teve o papel de enterrar, por que me diga o que ela fez?”.

O deputado falou de algo que vem sendo constantemente criticado pela população: a falta de medicamentos nos postos de saúde. “Os postos estão caindo as portas, as fechaduras, estão sujos, faltando medicamentos, falta exames, falta profissional, então eu não entendo porque o dinheiro chega todo o mês do Ministério da Saúde e o município tem que dar a contrapartida, dos 12% de investimento, e a gente só vê reclamação da população efetivamente pela falta de política pública de saúde. A nota para Lisbeth é 2”, finalizou Duque

Da Líder do Vale Online