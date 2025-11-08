Pernambuco consolida avanços na segurança pública com os menores índices da série histórica

O Governo de Pernambuco segue fortalecendo o combate à criminalidade com resultados históricos alcançados pelo programa Juntos Pela Segurança, implantado em 2023 pela governadora Raquel Lyra. Os dados preliminares da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística da Secretaria de Defesa Social (SDS) mostram que, em outubro de 2025, os 12 principais indicadores criminais apresentaram redução, com alguns sendo os menores índices da série histórica.

“O Juntos Pela Segurança é uma política estruturante que vem dando resultados concretos para os pernambucanos. Desde a sua implantação, o programa tem garantido planejamento, integração e a presença das forças policiais em todas as regiões do Estado. Com os investimentos necessários, garantimos as ações aliadas à inteligência e tecnologia, que estão transformando a realidade da segurança pública”, ressaltou Raquel Lyra.

O destaque do mês é o número de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), que inclui todas as modalidades de roubo. Foram 2.702 registros, contra 3.796 em outubro de 2024, representando queda de 28,8%. Em 2017, o Estado chegou a contabilizar 11.168 roubos em um único mês. Com esse resultado, Pernambuco completa três meses consecutivos com os menores índices de roubos dos últimos 15 anos, consolidando uma curva sustentada de redução.

O secretário Alessandro Carvalho destacou o empenho permanente das forças de segurança. “Esses números mostram o trabalho, a dedicação e o comprometimento de todos os profissionais que integram o sistema de segurança pública de Pernambuco. Mas quando se trata de crime, enquanto houver um único registro, ninguém estará acomodado. Seguiremos trabalhando todos os dias para proteger os pernambucanos e consolidar um Estado cada vez mais seguro”, concluiu.

Dentro desse cenário de redução dos crimes patrimoniais, o roubo a coletivos também atingiu recorde histórico. Em outubro de 2025, foram seis ocorrências, contra 37 no mesmo mês de 2024, uma redução de 83,8%. O menor índice anterior havia sido registrado no mês passado, com 13 casos. A análise da série histórica dos CVPs ainda destaca reduções significativas em roubo de veículos (-7,9%), roubo de cargas (-30,8%) e subtração de celulares (-34,6%), mostrando a ampliação dos efeitos positivos das ações de prevenção e repressão.

Os crimes contra a vida também apresentaram resultados históricos. Em outubro de 2025, Pernambuco registrou 226 homicídios, o menor número de toda a série histórica, frente a 274 casos em outubro de 2024, uma diminuição de 17,5%. O crime de estupro também atingiu o menor patamar para o mês de outubro, com 170 registros em 2025 contra 256 em 2024, o que representa uma redução de 33,6%.

A violência contra a mulher segue em trajetória de queda. Os homicídios de mulheres diminuíram 15,8% (de 19 para 16 casos), os feminicídios reduziram 37,5% (de 8 para 5 registros) e as ocorrências de violência doméstica apresentaram queda de 9,2%, passando de 6.058 para 5.501 casos.

ACUMULADO – No comparativo acumulado de janeiro a outubro de 2025 em relação ao mesmo período de 2024, a tendência de queda se mantém em todos os principais indicadores criminais. O Estado registrou diminuição consistente nos Crimes Violentos contra o Patrimônio e nas Mortes Violentas Intencionais (MVIs).