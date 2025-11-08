Atropelamento na BR-232 deixa homem de 57 anos morto em Serra Talhada

Um homem de 57 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete modelo L200 pertencente à Prefeitura Municipal na noite desta sexta (07), na na BR-232, altura do km 409, próximo à Premocil.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h44. Quando a equipe chegou, encontrou a vítima caída no asfalto, com ferimentos graves nos membros inferiores e sangramento no rosto. Segundo o registro, o homem já não apresentava sinais vitais.

Enquanto os bombeiros prestavam os primeiros atendimentos, a equipe do SAMU chegou ao local. O médico da Unidade Avançada confirmou o óbito.

A área ficou isolada e o corpo permaneceu sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal até a chegada da Polícia Civil, que dará sequência à investigação sobre as circunstâncias do atropelamento.