Serra Talhada sedia o 17º Encontro Nordestino de Xaxado com grupos do Brasil e de diversos países da América Latina

A Capital do Xaxado se prepara para viver mais um grande momento de celebração da cultura popular. Entre os dias 26 e 30 de novembro de 2025, Serra Talhada será palco do 17º Encontro Nordestino de Xaxado, evento que reúne grupos de danças, companhias folclóricas e artistas de várias regiões do Brasil e de outros países da América Latina.

Com apresentações no Polo Estação do Forró, escolas, distritos e no Museu do Cangaço, o encontro contará com a presença de grupos do México, Argentina, Colômbia, Equador e de diversos estados brasileiros, fortalecendo o intercâmbio cultural e a valorização das tradições nordestinas.

Programação diversificada

A solenidade de abertura acontece no dia 26 de novembro, às 19h30, com apresentações do Grupo de Xaxado Zabelê (Serra Talhada/PE), Grupo de Catira Tradição Araçatuba (SP), Grupo Maria Bonita (CE), Denise Azeredo (RS), Grupo de Tradições Folclóricas Moara (PA), Ballet Amancay (Argentina) e Centro Cultural Casanari (Colômbia).

Durante cinco dias, o público poderá acompanhar mais de 40 apresentações culturais, oficinas de formação, vivências de saberes, palestras e feiras de artesanato, livros e gastronomia regional. O evento também contará com shows musicais, como o de Assisão (Serra Talhada/PE) e do Forrozão Bom Que Só (João Pessoa/PB), além de ações educativas e turísticas, como a tradicional Rota nas Pegadas de Lampião, que leva os visitantes ao Sítio Passagem das Pedras, local de nascimento de Virgulino Ferreira da Silva (Lampião).

Valorização e identidade

De acordo com a presidente da Fundação Cultural Cabras de Lampião, Cleonice Maria, o evento representa uma das mais importantes ações de valorização da cultura popular do Nordeste.

“O Encontro Nordestino de Xaxado é um espaço de resistência e celebração das nossas raízes. Este ano É o momento em que o Brasil e outros países espalhadas pelo mundo se encontram aqui, no interior de Pernambuco, para reconhecer a força do povo nordestino, sua história e sua arte. E este ano o evento se torna ainda mais especial, porque celebramos também os 30 anos do Grupo de Xaxado Cabras de Lampião, que tem levado o nome de Serra Talhada e do cangaço para o Brasil e o mundo”, destacou.

O 17º Encontro Nordestino de Xaxado é uma produção da Fundação Cultural Cabras de Lampião, da Agência Cultural de Criação e Produção e do Centro Dramático Pajeú, com apoio da FUNARTE / Ministério da Cultura / Governo Federal, Secretaria de Cultura / FUNDARPE / Governo de Pernambuco.

DO Júnior Campos