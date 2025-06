Policial militar natural de Carnaíba morre após capotar carro na PE-320

José Elton Mendes, de 35 anos, guiava um carro quando perdeu o controle do veículo, que acabou capotando. De folga do serviço no estado do Pará, o PM havia retornado à sua terra natal para aproveitar os festejos juninos com a família.

Após o acidente, ele foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Dr. José Dantas Filho e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para o Hospital Regional, na vizinha cidade de Afogados da Ingazeira. No entanto, após sofrer paradas cardíacas, o militar não resistiu e faleceu posteriormente.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

Fonte: Plantão Pernambuco