Vai chover na véspera e no dia de São João, confirma a Apac

A agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) atualizou na manhã deste domingo (22) a sua previsão para a véspera e o dia de São João e confirmou que choverá em todo o estado. O que deve variar é a intensidade: mais forte na região litorânea, mais amena no interior.

Segundo a Apac, os moradores da Região Metropolitana do Recife e das zonas da mata Norte e Sul precisam ficar atentos com o tempo para segunda e terça-feira (23 e 24). A intensidade prevista é ‘moderada’, quando o acúmulo de água fica entre 30mm e 50mm.

Mas pode chover com intensidade um pouco acima. A manhã deste domingo foi um exemplo. As chuvas sobre o Recife superaram os 50mm, chegando a 80mm em alguns pontos da cidade.

A previsão é de menos intensidade no Agreste. Para a véspera, quando acontecem as festividades, e no dia de São João as chuvas deverão acontecer de ‘fraca a moderada’, com acúmulo de água entre 10mm e 30mm.

No Sertão, a chuva alternará entre ‘fraca’, de 2mm a 10mm, e ‘fraca a moderada’.

Fonte: Diário de Pernambuco