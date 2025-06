Homem embriagado ameaça vizinho com pedaço de madeira e causa depredação no bairro Mutirão, em Serra Talhada

Na noite deste domingo (22), um homem foi detido por ameaçar um vizinho com um pedaço de madeira, após um episódio de descontrole no bairro Mutirão, em Serra Talhada. A ocorrência foi registrada por volta das 22h45 na Quadra 10, Lote 35, quando uma equipe do 14º BPM realizava patrulhamento na área.

De acordo com os policiais, o suspeito foi flagrado tentando agredir um homem com o pedaço de madeira. Ao ser abordado, foi encontrado ainda um garfo preso à sua cintura. A vítima relatou que o acusado havia chegado em casa embriagado, quebrado os vidros da porta com socos — o que causou cortes nas próprias mãos — e o empurrou para fora da residência, ordenando que deixasse o local.

O homem teria saído novamente para consumir mais bebida alcoólica e retornou exaltado, armado com o pedaço de madeira, passando a ameaçar de morte a vítima. Graças à intervenção da PM, uma possível agressão foi evitada.

Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. O acusado responderá por ameaça, desobediência, dano e depredação, mediante Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O caso segue sob investigação.