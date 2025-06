Violência, fuga e queda: homem agride ex de 17 anos e é preso após perseguição em Flores

Uma verdadeira confusão familiar terminou em agressão, fuga e perseguição no município de Flores – PE, na tarde do deste domingo (22). O caso envolveu um homem de 30 anos e sua ex-companheira, uma adolescente de 17 anos, com quem tem um filho.

Segundo a Polícia Militar, o tumulto começou por volta das 16h30, quando a adolescente foi agredida fisicamente pelo ex, após uma discussão envolvendo o filho do casal. A vítima relatou que foi derrubada no chão e sofreu lesões corporais.

Após a agressão, o homem fugiu em alta velocidade em uma motocicleta com destino à cidade de Princesa Isabel, na Paraíba. Policiais do 14º BPM iniciaram uma perseguição pela rodovia. O suspeito só foi alcançado nas imediações do Bar da Costela, após desobedecer às ordens de parada e cair da moto ao perder o controle do veículo.

Durante a abordagem, a PM constatou que ele não tinha qualquer documento da moto e não possuía carteira de habilitação. Ferido, o homem ainda precisou de atendimento antes de ser levado para a Delegacia de Flores, onde foi autuado.

A ocorrência, que mobilizou viaturas da Patrulha Rural e equipes da área, foi registrada como ameaça, desobediência, lesão corporal e violência doméstica.

Do Júnior Campos