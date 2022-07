Polícias Civil e Militar deflagram operação em Sertânia

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (6) a operação de intervenção tática denominada Karaokê, na cidade de Sertânia.

Com a participação integrada das policias Civil e Militar, a Operação Karaokê tem como alvo o combate ao tráfico de drogas e aos crimes patrimoniais. Foram apreendidos diversos materiais, como drogas, armas, munições, radiocomunicadores e balanças de precisão.

A operação é fruto da mobilização da sociedade sertaniense, que vinha cobrando respostas contra os constantes roubos e furtos ocorridos na cidade e zona rural, assustando os moradores.

O problema foi tema de um debate no último dia 11 de junho envolvendo a sociedade civil, sindicatos, Câmara de Vereadores, Guarda Municipal e Polícia Militar. Na ocasião, o vice-prefeito de Arcoverde, Israel Rubis, esteve no debate e se comprometeu em cobrar soluções ao governo do estado.

Segundo ele, o governo precisa melhorar a estrutura logística e os efetivos policiais da região do Moxotó, que estão deficitários. Do Nill Júnior