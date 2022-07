Casagrande é demitido da Globo

O comentarista Walter Casagrande Jr foi demitido da TV Globo nesta quarta-feira (6) e não vai estar na Copa do Mundo do Catar, prevista para acontecer no último bimestre.

Ele estava na emissora há 25 anos e era parceiro inseparável de Galvão Bueno.

O próprio ex-atleta reconheceu que a decisão foi um “alívio”. A informação foi publicada pelo próprio comentarista em um vídeo nas redes sociais.

Depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV. Vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados”, explicou.

O contrato do comentarista com a Globo terminaria em dezembro, mas foi encerrado antes do prazo.

Nos últimos anos, Casagrande intensificou seu posicionamento político, o que colocou seu nome na mira de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.