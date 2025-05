Política Márcia evita cravar 2026, mas já está em campo por Breno e de olho no comando do PT

A prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT), vem adotando uma postura cada vez mais clara — ainda que não verbalizada — sobre o seu projeto político para 2026. Enquanto evita declarações diretas e mantém o discurso institucional nas redes sociais, os gestos e movimentos de bastidores apontam para um cenário em curso: a construção da candidatura do esposo, Breno Araújo (PSB), à Assembleia Legislativa de Pernambuco, e a consolidação de sua força dentro do Partido dos Trabalhadores – PT.

O exemplo mais recente dessa estratégia, foi a visita a Santa Cruz da Baixa Verde na última sexta–feira (9), após cumprir agenda com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Serra Talhada. Márcia participou de uma reunião com lideranças locais ao lado de Breno — uma sinalização política evidente — mas preferiu manter o tom genérico ao falar sobre o encontro em suas redes sociais:

“Que alegria ser recebida com tanto carinho pelo casal Chrystian e Solange, pela querida amiga Eliete e por tantas lideranças políticas de Santa Cruz da Baixa Verde. […] Nos proporcionou uma noite de boas conversas, trocas de ideias e muito compromisso com o desenvolvimento dos nossos municípios e do nosso querido Pernambuco”.

A fala repete o modelo adotado quando recebeu o prefeito do Recife, João Campos (PSB), em sua casa, no mês de março. Na ocasião, também falou em “troca de experiências”, evitando cravar qualquer tipo de apoio ou articulação futura — apesar das claras evidências do rompimento com a governadora Raquel Lyra.

Márcia disputa a presidência estadual do PT e tenta se posicionar como uma das principais lideranças petistas do interior. Ao mesmo tempo, promove silenciosamente o nome do esposo e redesenha alianças, isolando figuras como o ex-deputado Sebastião Oliveira (Avante), que esteve ao seu lado na reeleição.

A movimentação de Márcia tem ritmo, direção e objetivo. Mesmo sem dizer, ela já escolheu seus caminhos para 2026 — e está em campo.

DO Júnior Campos