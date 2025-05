Almoço em Caiçarinha expõe alinhamento de Clênio e Agenor com Luciano Duque para 2026

O deputado estadual Luciano Duque (SD) esteve neste sábado (10) no distrito de Caiçarinha da Penha, zona rural de Serra Talhada, onde almoçou na residência do senhor Luiz Bento. Mas o que poderia parecer apenas um encontro informal entre moradores da região revelou muito mais do que isso.

Duque foi recepcionado pelo ex-vereador Agenor de Melo e por seu filho, o vereador Clênio Melo. Também participaram do almoço o presidente do IPA, Miguel Duque — filho do deputado — e o empresário Marquinhos Godoy. Ambos foram candidatos a prefeito e vice na chapa que enfrentou Márcia Conrado na última eleição municipal, vencida por ela.

O gesto ajuda a dissipar as dúvidas que circulavam nos bastidores sobre a real posição de Agenor e Clênio Melo no cenário político local. Apesar da relação cordial com a prefeita Márcia Conrado, ambos vinham sendo apontados como possíveis integrantes do bloco governista. O encontro deste sábado deixou claro que, ao menos para a disputa de deputado estadual, Clênio e Agenor marcharão com Luciano Duque.

O almoço serviu como prenúncio do que está por vir no tabuleiro político de Serra Talhada. Luciano, Clênio, Agenor e Miguel sentados à mesma mesa sinalizam que as articulações para 2026 e 2028 já começaram — e com recados bem servidos.

Enquanto isso, do outro lado do xadrez, a prefeita Márcia Conrado (PT) caminha afinada com o esposo, Breno Araújo, nome governista para a disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa. Para federal, a aliança com o deputado Fernando Monteiro (PP) segue firme.