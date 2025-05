Polícia descobre roça de maconha com quase 13 toneladas do entorpecente em Betânia

Uma operação do 14º BPM, neste domingo (11/05), resultou na descoberta de uma extensa plantação de maconha pronta para consumo, localizada na zona rural de Betânia, no Sertão do Pajeú. A ação foi deflagrada após uma denúncia anônima feita ao Disque Denúncia da PMPE.

Os policiais seguiram até o local informado e, já no terreiro de uma das residências, identificaram sinais de infraestrutura usada para irrigação da droga, como emendas de fiação elétrica e uma mangueira conectada a um córrego. A guarnição percorreu cerca de 5 km pela mata, até encontrar uma cabana onde estavam três sacos com maconha recém-colhida, balança de precisão, embalagens, tesouras e demais materiais de preparo.

Próximo à área conhecida como “Cemitério”, foram identificadas aproximadamente 6 mil covas, com uma média de quatro pés de maconha cada, irrigadas por sistema de gotejamento. Também foram encontrados 3,1 kg de sementes misturadas com maconha e a estimativa é que havia 12,8 toneladas da droga pronta para consumo.

Três homens foram avistados fugindo pela caatinga, mas não puderam ser alcançados. No local, foi apreendida uma conta de energia em nome de um dos suspeitos. Todo o material foi entregue à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado por meio de inquérito policial.