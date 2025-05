Tragédia em Itapetim: disparo de espingarda por criança de 7 anos resulta na morte do irmão de 4 anos

Uma tragédia abalou o município de Itapetim, no Sertão do Pajeú, neste domingo (11). De acordo com informações de Marcelo Patriota, uma criança de apenas 7 anos teria manuseado uma espingarda, que disparou acidentalmente, atingindo fatalmente o irmão de 4 anos.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela Polícia Militar, o pai das crianças teria se ausentado por um momento da casa. Durante esse tempo, os menores teriam começado a brincar com a arma de fogo, momento em que ocorreu o disparo, atingindo fatalmente a vítima.