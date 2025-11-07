Praça Sérgio Magalhães fora de controle: homem em situação de rua reage à PM e policial sai ferido

Uma nova confusão registrada na manhã desta quinta-feira (6), na Praça Sérgio Magalhães, em Serra Talhada, terminou com um policial militar ferido. O caso envolveu um morador em situação de rua, conhecido como “Jamaica”, figura bastante conhecida por circular diariamente pelo local e colocar papelões nos para-brisas dos veículos estacionados, muitas vezes cobrando por isso.

O tumulto começou nas proximidades da casa lotérica, quando “Jamaica” teria abordado um motorista exigindo dinheiro por ter colocado o papelão no carro. A situação se agravou quando policiais militares que passavam pelo local perceberam que o homem havia urinado na via pública e decidiram intervir.

Durante a abordagem, o morador teria reagido com empurrões, dando início a uma luta corporal. Um dos PMs caiu e acabou se ferindo no joelho. O reforço foi acionado, e após o uso moderado da força, o homem foi contido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

O episódio acende novamente o alerta sobre o agravamento da situação na Praça Sérgio Magalhães, que há tempos deixou de ser o cartão postal de Serra Talhada. Quase toda semana, o espaço é cenário de confusões, atos de vandalismo, uso de drogas, brigas com arma branca, pessoas despidas utilizando o local como banheiro público, além de marmitas e lixo espalhados.

O que era para ser um dos principais pontos de convivência da cidade, hoje reflete o abandono e a falta de segurança.

Do Júnior Campos