MPPE conclui investigação sobre contratações da Festa de Setembro em ST e abre novo procedimento

A 2ª Promotoria de Justiça de Serra Talhada concluiu o arquivamento do Inquérito Civil nº 02162.000.028/2025, instaurado para apurar supostas irregularidades na contratação de atrações musicais para a Festa de Setembro 2024, realizada pela Fundação Cultural de Serra Talhada (FCST). O procedimento teve início a partir de representação feita por Evandro de Souza Lima, que questionou a ausência de informações sobre os pagamentos no portal da transparência.

Durante as investigações, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) notificou diversas atrações contratadas para o evento, solicitando informações sobre os valores pagos e as formas de contratação. Entre os principais nomes estavam Xand Avião, Zé Vaqueiro, Nattan, João Gomes, Heitor Costa, Raphaela Santos, Jonas Esticado, Manim Vaqueiro, Michel Brocador e Henrique e Juliano.

Conforme apurado, parte das contratações foi feita pelo SESC, por meio de parceria formalizada com o município (Acordo de Parceria nº AP-MTUR-PE-2024-013-SESC), sendo o pagamento de responsabilidade da entidade. Já as demais atrações foram contratadas e pagas pela Fundação Cultural, exceto o cantor Manim Vaqueiro, cujo pagamento, inicialmente pendente, foi posteriormente quitado, conforme comprovado no Ofício nº 076/2025/FCST.

Em relação à dupla Henrique e Juliano, o MPPE destacou que o show foi custeado pela empresa TP de Menezes Melo Serviços de Organização de Festas, responsável pela exploração do lounge do evento.

O Ministério Público informou ainda que instaurou um segundo procedimento (nº 02162.000.047/2024), destinado especificamente a apurar eventuais irregularidades na contratação da empresa o que, segundo o órgão, possui objeto distinto do inquérito arquivado.

DO Júnior Campos