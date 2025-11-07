Preso em Serra Talhada recebe novo mandado de prisão por homicídio qualificado
Um detento da unidade prisional de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, recebeu um novo mandado de prisão preventiva na madrugada desta quarta-feira (5). O documento foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra Talhada (TJPE) e tem como base um processo por homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal.
De acordo com informações do 14º Batalhão de Polícia Militar, o efetivo foi informado pelo Setor de Inteligência de que havia um mandado em aberto contra J.N. de O. C. , de 27 anos, que já se encontrava recolhido no sistema prisional em razão de outro processo.
Os policiais se dirigiram até a unidade prisional, onde foi formalizado o cumprimento da decisão judicial por volta da 1h da manhã. O custodiado foi cientificado da nova ordem de prisão e assinou o documento que confirma a execução do mandado.
Após os trâmites legais, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para registro e adoção das medidas cabíveis.
Do Júnior Campos