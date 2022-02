Prefeito de Princesa Isabel é alvo de operação da PF contra fraudes na compra de máscaras e testes

“Operação Princesa do Sertão” acontece no município de Princesa Isabel, Sertão da Paraíba, e investiga possível sobrepreço na compra de máscaras descartáveis e testes rápidos de Covid-19.

g1-PB

Uma operação da Polícia Federal contra supostas irregularidades na compra de produtos relacionados à pandemia da Covid-19 está sendo deflagrada na manhã desta quarta-feira (2), no município de Princesa Isabel, Sertão da Paraíba.

O prefeito da cidade, Ricardo Pereira do Nascimento, é um dos alvos dos mandados de busca e apreensão.

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, todos eles na região de Princesa Isabel. Além da residência do gestor, a sede da prefeitura e da secretaria de saúde do município estão na lista dos mandados.

Segundo a Polícia Federal, a Operação Princesa do Sertão tem como objetivo investigar compras feitas pela prefeitura do município para o enfrentamento a pandemia.

O objetivo da ação é colher possíveis provas de sobrepreço na aquisição de 5 mil testes rápidos para detecção de Covid-19 e 40 mil máscaras descartáveis.

A ação da PF ocorre em conjunto com a Controladoria geral da União (CGU). Cerca de 20 policiais participam da operação. Os mandados de busca foram expedidos pelo TRF5.

Nas redes sociais, o prefeito do município de Princesa Isabel, Ricardo do Nascimento, informou que as acusações foram feitas por um partido político diferente do dele, na campanha eleitoral passada. Segundo ele, a prefeitura tem transparência no processo de compra dos testes para detecção da Covid-19 e máscaras de proteção.

“Somente o tempo, dentro dos autos, provará nossa inocência”, informou o prefeito.

O prefeito ainda disse que está a disposição dos órgãos fiscalizadores. Do Nill Júnior