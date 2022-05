Prefeitos discutem diretrizes para segurança do transporte escolar

A Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) vai promover nesta terça-feira (10), a partir das 9h, uma assembleia extraordinária de prefeitos e prefeitas para apresentar procedimentos e orientações para os gestores municipais acerca da gestão do transporte escolar municipal, com vistas a oferecer maior segurança para alunos que utilizam esta política pública.

No primeiro momento, a Assembleia terá a presença do governador Paulo Câmara, que fará anúncios para a pasta de saúde nos municípios.

Às 10h serão apresentadas as diretrizes que foram debatidas pelo Grupo de Trabalho formado por membros da Amupe, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), da Undime/PE e da secretaria estadual de Educação, que se reuniram no dia 3 de maio.

Serviço:

Assembleia extraordinária da Amupe

Local: sede da Amupe, avenida Recife, 6205, Jardim São Paulo.

Horário: A partir das 9h com a presença do governador. Discussão sobre transporte escolar a partir das 10h. Do Nill Júnior