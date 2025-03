Presidente do PT de Serra Talhada rebate Doriel, questiona aliança do partido com Raquel e faz alerta sobre violência contra a mulher na cidade

A presidente do PT de Serra Talhada, Cleonice Maria, não poupou críticas durante sua participação no podcast ElesPOD, apresentado por Júnior Campos e Marina Ferraz. Além de rebater declarações do presidente estadual do PT, Doriel Barros, sobre uma possível aliança com a governadora Raquel Lyra (PSDB), Cleonice fez um duro alerta sobre o crescimento da violência contra a mulher na cidade e cobrou mais protagonismo feminino na política local.

PT é oposição a Raquel, reforça Cleonice Maria

A dirigente petista deixou claro que, até o momento, o partido segue na oposição ao governo Raquel Lyra e criticou falas de Doriel que sugeriam uma aproximação com a governadora.

“Essas discussões que o Doriel levantou agora, com o meu presidente, vão ser debatidas internamente. Enquanto isso não for resolvido e houver uma decisão do Diretório dizendo que agora não somos mais oposição, a gente não pode ficar publicamente defendendo que Raquel seja nossa candidata, por exemplo”, afirmou.

A fala rebate diretamente o discurso oscilante de Doriel Barros, que chegou a flertar com a possibilidade de uma aliança entre PT e PSDB, mas depois recuou, alegando que nada está definido. Cleonice, no entanto, reforçou que o partido precisa respeitar suas decisões internas antes de qualquer movimento nesse sentido.

Violência contra a mulher em Serra Talhada: “Nos envergonha”

Em um tom ainda mais crítico, Cleonice Maria chamou atenção para os alarmantes índices de violência contra a mulher na cidade. A dirigente citou os casos recentes de agressão ocorridos na cidade.

“A situação tem nos envergonhado e preocupado. Eu já havia feito uma matéria sobre isso no ano passado, questionando essa escalada da violência. Agora, volto a repetir: como anda a segurança das mulheres em Serra Talhada? O que está sendo feito?”, questionou.

Falta de mulheres na Câmara e críticas internas ao PT

Cleonice também cobrou autocrítica dentro do próprio PT, destacando que, apesar do partido estar à frente da gestão municipal há quatro mandatos consecutivos, ainda não conseguiu eleger uma mulher para a Câmara de Vereadores.

“Como é que o PT, que governa Serra Talhada há anos, ainda não tem uma mulher vereadora? Temos companheiras valorosíssimas, com história, discurso e propostas. Isso precisa mudar”, declarou.

Além disso, a presidente do PT comentou sobre sua relação com a prefeita Márcia Conrado. A relação política entre ambas é tensa, com Cleonice declarando que não há diálogo entre a prefeita e o partido sobre questões políticas internas. Quando questionada sobre a prefeita, Cleonice preferiu não entrar em detalhes, mas afirmou:

…minha companheira Márcia Conrado, eu tenho várias divergências políticas com ela. Uma coisa que ela não faz é sentar com o partido dela para falar, para conversar e para debater questões políticas”, explicou.

Eleições internas do PT

Sobre o futuro da legenda, Cleonice Maria descartou disputar novamente a presidência do PT municipal. Segundo ela, sua gestão foi fruto de um consenso entre as correntes internas, mas seu foco está na cultura e ela não pretende continuar na função.

Do Júnior Campos