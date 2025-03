Declarações de Teresa Leitão afastam possibilidade de apoio de Márcia Conrado à reeleição de Raquel Lyra

A senadora Teresa Leitão, uma das vozes mais influentes do PT em Pernambuco e no cenário nacional, concedeu entrevista ao Blog Ponto de Vista e deixou claro o rumo que o partido deve seguir nas eleições de 2026. Com um posicionamento firme, Teresa reforçou que a prioridade da legenda será a reeleição do presidente Lula, e qualquer estratégia local deverá estar alinhada a esse objetivo.

Segundo a senadora, o partido terá um palanque único em Pernambuco, e a tendência é que esse palanque seja o do PSB, caso o prefeito do Recife, João Campos, confirme sua candidatura ao governo do estado. “O PT vai decidir o seu palanque. Se outros palanques quiserem apoiar Lula, nós não vamos negar apoio, mas Lula terá o seu palanque aqui no estado de Pernambuco. Mantidas as correlações e as composições atuais, esse palanque será o do PSB se o PSB de fato lançar o prefeito João Campos candidato”, afirmou.

As declarações de Teresa Leitão têm um peso significativo, especialmente diante das recentes falas da prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado. A gestora, que apoiou Raquel Lyra no segundo turno de 2022, declarou recentemente que seguirá o direcionamento do PT na eleição estadual de 2026. No entanto, com a sinalização clara da senadora de que o caminho natural do partido será ao lado de João Campos, fica evidente que a prefeita poderá ter que se alinhar a esse movimento, caso queira seguir a orientação da sigla.

Teresa também comentou as falas do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, sobre a intenção do partido de lançar um candidato próprio à Presidência da República em 2026. Para a senadora, esse posicionamento afasta a possibilidade de uma aliança com o PT já no primeiro turno, o que, consequentemente, reduz ainda mais as chances de um apoio petista à reeleição de Raquel Lyra.

Além disso, Teresa minimizou os rumores de que há um movimento interno no PT defendendo uma aliança com a governadora. “Não vejo nenhuma discussão formal dentro do partido. O que existe são posicionamentos isolados de alguns deputados”, afirmou.

Diante desse cenário, as declarações da senadora surgem como um verdadeiro balde de água fria para aqueles que ainda acreditavam na possibilidade de o PT apoiar a reeleição de Raquel Lyra. Se o partido seguir a tendência apontada por Teresa Leitão, o caminho natural de Márcia Conrado e de outras lideranças petistas será o apoio a João Campos, consolidando a aliança histórica entre PT e PSB em Pernambuco.