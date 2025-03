PRF DIVULGA BALANÇO DA OPERAÇÃO CARNAVAL EM PERNAMBUCO

Com o aumento na movimentação de veículos e passageiros nas rodovias federais de Pernambuco, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou as ações educativas, de fiscalização e de combate ao crime, através da Operação Carnaval 2025.

Entre a sexta-feira (28) e a quarta-feira de cinzas (5), foram registrados 40 sinistros, com 36 feridos e três mortes nas rodovias federais de Pernambuco. No ano passado, entre os dias 9 e 14 de fevereiro, foram atendidos 57 sinistros, com 52 feridos e duas mortes. Uma redução de 29% no número de sinistros, de 30% na quantidade de feridos e uma morte a mais.

Durante as ações para reduzir a violência no trânsito, foram fiscalizados 6.586 veículos e 7.843 pessoas, sendo emitidas 3.319 autuações por diversas infrações. O enfrentamento à embriaguez ao volante teve uma atenção especial com a realização de 5.529 testes do bafômetro, que resultaram em 53 autuações por recusa e 10 por constatação, além de serem detidos sete condutores pela mistura de bebida e direção.

A fiscalização de velocidade esteve no foco da Operação Velocidade Máxima, que registrou 3.038 imagens de veículos com velocidade incompatível para a via. Essa iniciativa contou com o apoio de 20 policiais do Distrito Federal.

Para coibir o uso irregular de motocicletas, foi realizada a Operação Nacional de Motopoliciamento, que contou com a participação de equipes de seis estados. Em seis dias, foram emitidas 54 autuações pelo não uso do capacete por condutores ou passageiros.

A fiscalização das ultrapassagens indevidas resultou em 210 autuações pela manobra irregular, que pode resultar em colisões frontais. Já o desrespeito à Lei do Descanso do motorista culminou em 67 autuações.

Os policiais ainda flagraram 48 crianças sendo transportadas sem o dispositivo adequado de retenção e emitiram 159 autos de infração pelo não uso do cinto de segurança, sendo 62 de motoristas e 97 de passageiros.

As ações educativas contribuíram para alcançar 2338 pessoas através de abordagens educativas e comandos do Cinema Rodoviário. A equipe do Núcleo de Operações Aéreas, que atua em conjunto com o SAMU Metropolitano Recife. Realizou o atendimento de quatro vítimas de sinistros durante o carnaval.

Para prevenir colisões graves, foram retirados 114 animais de grande porte que estavam soltos nas rodovias. E um total de 294 veículos irregulares foram recolhidos em todo o estado.

As ações de combate à criminalidade contribuíram para deter 21 pessoas por diversos crimes, como receptação, adulteração de sinal de veículo, crimes ambientais e com mandado de prisão em aberto. Um total de 11 veículos com registro de roubo/furto ou adulterados foram apreendidos.

Da Líder do Vale Online