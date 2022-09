PRF detém foragido da justiça em Serra Talhada/PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve, nesta quarta (07), um homem considerado foragido da justiça. Contra ele havia um mandado de prisão pela não execução de dívida alimentar expedido pelo Tribunal de Justiça do Pará, Vara Única de Ruropolis.

O procurado foi abordado pelos PRFs enquanto circulava em um veículo Fiat/Toro pela BR-232, km 414, no município de Serra Talhada. Em consulta aos sistemas, os policiais descobriram que a ordem de prisão tinha validade até julho de 2023. Cumprindo o mandado do juiz, os agentes deram voz de prisão ao motorista. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. Do Vila bela Online