PRF inicia Operação Carnaval nesta sexta-feira (25) em Pernambuco

Combate à alcoolemia estará no foco das abordagens; veículos de grande porte terão restrições em pista simples.

Da Assessoria

Nesta sexta-feira (25), tem início a Operação Carnaval 2022 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pernambuco. A Operação segue até a meia-noite da quarta-feira (02/03).

A iniciativa está inserida na Operação Rodovida e consiste em uma série de ações de segurança viária e combate ao crime, para oferecer mais segurança a quem vai viajar nesse período.

Com a suspensão das festas típicas de Carnaval em Recife e Olinda, a expectativa é de que haja um aumento da movimentação nas rodovias, principalmente em direção ao Litoral e interior de Pernambuco. As BRs 101, 232, 104 e 428, que cortam o Grande Recife, o Agreste e o Sertão do estado devem apresentar um aumento do tráfego de veículos a partir da tarde de sexta-feira.

A fiscalização contará com o apoio de equipes extras e será direcionada a horários e locais onde ocorrem mais sinistros. A PRF irá atuar para evitar comportamentos imprudentes, como as ultrapassagens indevidas, o uso irregular de motocicletas e a falta de equipamentos obrigatórios.

A alcoolemia é uma das principais preocupações da PRF, devido ao aumento no consumo de bebidas alcoólicas nessa época. Além da fiscalização com o etilômetro, mais conhecido como bafômetro, o órgão lançou uma campanha para alertar motoristas sobre os riscos associados à mistura de bebida e direção.

Recomendações

Confira se a documentação do motorista e do veículo estão em dia;

Faça uma revisão no carro, calibre os pneus e o estepe antes de pegar a estrada;

Entregue o celular ao passageiro e mantenha a atenção na rodovia;

Aumente a distância em relação aos outros veículos e reserve a faixa da esquerda para os veículos de emergência;

Só ultrapasse em locais permitidos e quando tiver a certeza de que a manobra é segura;

Em caso de emergência, entre em contato com a PRF pelo 191.

Restrição de tráfego

Para melhorar a segurança nas rodovias federais, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em rodovias de pista simples. Não podem transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites:

Largura: 2,60 metros;

Altura: 4,40 metros;

Comprimento total: 19,80 metros;

Peso Bruto Total Combinado (PBTC): 57 toneladas.

Datas e horários da restrição:

Sexta-feira (25) – das 16h às 22h;

Sábado (26) – das 6h às 12h;

Terça-feira (01) – das 16h às 22h;

Quarta-feira (27) – das 6h às 12h.