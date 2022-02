Prouni-PE: estado oferece mil bolsas para alunos de baixa renda

Começam nesta terça (22) e seguem até 11 de março, pela internet, as inscrições para o Programa Pernambuco na Universidade (Prouni-PE). Este ano, serão concedidas mil bolsas de estudo para alunos de baixa renda. As informações são do G1.

Segundo o edital, lançado nesta segunda (21), cada aluno aprovado vai ganhar bolsa de R$ 500 para custear os estudos, do primeiro ao último ano do curso, em instituições privadas de ensino superior ou faculdades ligadas aos municípios.

Podem participar do programa estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2009. Os alunos devem ter tirado nota mínima de 350 pontos, mas sem zerar na redação.

Segundo o estado, do total de vagas, 70% são destinadas a carreiras de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e computação. As outras oportunidades vão para os demais cursos.

Além disso, informou a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, 20% das vagas estão reservadas para mulheres que sofreram violência doméstica ou estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Também são contemplados por cota estudantes com algum tipo de deficiência física e professores não licenciados do ensino estadual ou municipal.

Segundo o governo, o programa tem, ao todo, 36 instituições credenciadas em todas as regiões de desenvolvimento do estado. Isso significa até 90 cursos à disposição dos interessados.

Este ano, o Prouni Pernambuco ampliou o alcance de beneficiários. Foi feita uma adequação à renda per capita familiar mínima exigida dos participantes, antes restrita a até um salário mínimo e meio.

As bolsas de estudo serão concedidas a brasileiros e/ou naturalizados, não portadores de diploma de curso superior.

Caso as vagas não sejam preenchidas nos critérios estabelecidos, o governo disse que haverá a inclusão de pessoas com renda de dois salários-mínimos. É possível, ainda, atingir estudantes com renda de até quatro salários per capita.

O Programa Universidade para Todos (Prouni) também abre inscrições nesta terça (22). Para concorrer, a pessoa deve ter cursado o ensino médio completo na rede pública ou ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio. Do Nill Júnior