Seminário reúne mestres da cultura popular do Sertão em Serra Talhada

Mestres da cultura popular do sertão pernambucano, pesquisadores e público em geral vão se reunir, nas próximas quinta (24) e sexta-feira (25), para participarem do seminário “Dialogando Saberes”, que acontecerá no Quintal do Museu do Cangaço, em Serra Talhada. O evento, que conta com incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura, é gratuito e visa valorizar o legado sociocultural, político e econômico dos mestres e das mestras, ou seja, daqueles que eternizam os saberes e fazeres culturais, por meio dos seus causos, crenças e cânticos, sempre recordando o conhecimento tradicional de seus povos.

Fazem parte da programação do Seminário manifestações indígenas, de matrizes africanas, artesanato, música do sertão do Pajeú, poesia, canto de viola e repente. Também vão ocorrer rodas de conversa, encontros e relatos de experiências dos Mestres.

De acordo com a presidente da Fundação Cultural Cabras de Lampião, Cleonice Maria, os participantes terão a oportunidade de conhecer, com mais profundidade, a história dos Mestres da cultura popular e tradicional dos sertões. Inclusive, aprendendo sobre os saberes dos ancestrais, cada um poderá confirmar e reafirmar o seu sentimento de pertencimento. “O Seminário ‘Dialogando Saberes’ brota com o intuito de valorizar a tradição oral e os conhecimentos dos Mestres da Cultura Popular pernambucana. Tudo em sintonia com as diretrizes da última Conferência Estadual de Cultura”, explicou Cleonice.

Vão participar do seminário “Dialogando Saberes”: escolas da rede pública de ensino, comunidades da zona rural de Serra Talhada, Mestres Registrados como Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco, Pontos de Cultura, entre outros segmentos sociais. Toda programação do evento já está disponível no site do grupo Cabras de Lampião, no endereço: www.cabrasdelampiao.com.br. Do Vila Bela Online