PT processa cidadãos e parlamentares que chamaram a sigla de ‘Partido dos Traficantes’

O diretório nacional do Partido dos Trabalhadores ingressou com dez ações judiciais pedindo indenizações que vão de 10 mil a 40 mil reais a parlamentares e cidadãos comuns que, na semana passada, foram às redes sociais afirmar que a sigla significa “Partido dos Traficantes”. As publicações foram feitas por conta da operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, na semana passada, que deixou 117 pessoas mortas, mais que o massacre do Carandiru, nos anos 1990 em São Paulo. Dias antes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, durante uma agenda na Indonésia, que os traficantes são “vítimas” dos usuários de drogas, o que lhe rendeu duras críticas da oposição.

As ações foram ajuizadas contra os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO), Bia Kicis (PL-DF), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Jordy (PL-RJ) e contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Fora do campo dos parlamentares, também é réu o canal bolsonarista Te Atualizei (nome fantasia da empresa B&P Produção Cinematográfica Ltda). O PT pediu uma indenização de 40 mil reais de cada um.

Fonte: Veja