Em Serra Talhada, política embalada por Amado Batista: China Menezes e Márcia Conrado travam “duelo musical” nas redes
A política de Serra Talhada ganhou um toque de criatividade e ironia, com trilha sonora de Amado Batista. Tudo começou quando o vereador de oposição China Menezes levou à tribuna da Câmara um discurso embalado pela música “Aonde Está Você? Te procuro e não vejo”, em referência direta à prefeita Márcia Conrado (PT).
No tom crítico, China afirmou que a gestora “só vive viajando”, questionando a ausência da prefeita em alguns bairros e setores da cidade. Mas o vereador não parou por aí. Na mesma semana, ele gravou um vídeo no bairro Vila Bela, mostrando uma praça abandonada e, com uma caixa de som, voltou a usar a trilha de Amado Batista enquanto caminhava entre escorregadores quebrados, lixo e mato alto.
O vídeo viralizou e a música virou febre em Serra Talhada.
Sentindo o impacto e o tom provocativo, Márcia Conrado resolveu reagir. A prefeita lançou um vídeo-resposta nas suas redes sociais, trocando a trilha sonora por outra canção, com o verso: “…se quer saber aonde eu vou eu tô aí?” um recado de que, sim, ela viu o vídeo.
Agora, nas rodas políticas e nos grupos de WhatsApp, a pergunta é uma só:
Quem mandou melhor no “duelo musical” da semana, China Menezes ou Márcia Conrado?