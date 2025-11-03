Waldemar de Oliveira defende que doações para vítimas de desastres possam ser deduzidas do Imposto de Renda

O deputado federal Waldemar de Oliveira (Avante-PE) lançou, nesta segunda (03), um vídeo nas redes sociais defendendo a criação de um incentivo fiscal para ampliar o apoio às vítimas de tragédias causadas por desastres naturais no Brasil.

Na publicação, o parlamentar destacou que “todos os anos, milhares de brasileiros perdem tudo em tragédias provocadas por inundações e deslizamentos de terra”, e reforçou que o Estado e a sociedade têm o dever de agir solidariamente nesses momentos críticos.

Waldemar propõe que as doações destinadas ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap) possam ser deduzidas do Imposto de Renda da Pessoa Física, a exemplo do que já ocorre com contribuições a fundos sociais e culturais.

“Assim, incentivamos a solidariedade e fortalecemos as ações de proteção e defesa civil em todo o país”, afirmou o deputado.

A iniciativa busca estimular a participação da população nas ações emergenciais e garantir mais recursos para o atendimento às famílias atingidas por enchentes, deslizamentos e outras calamidades que têm se tornado recorrentes em várias regiões do país.