Racismo em evento junino revolta público e Quadrilha Lambadão emite nota de repúdio após fala ofensiva viralizar nas redes sociais

Um episódio revoltante marcou a segunda noite da Mostra de Quadrilhas Juninas do Sesc Serra Talhada, realizada nesta quarta-feira (4), no Armazém Social do Sesc, em parceria com a Prefeitura Municipal. O que deveria ser uma celebração da cultura, da alegria e da diversidade do povo nordestino acabou manchado por um ato de racismo explícito que rapidamente tomou conta das redes sociais.

Durante uma das apresentações, uma jovem foi flagrada em vídeo se referindo de forma racista a outro grupo de dançarinos, dizendo: “Deixe de palhaçada… meu depoimento é que aparece um monte de macaco entrando na selva”.

Em nota, a diretoria da Quadrilha Lambadão, tradicional grupo junino de Serra Talhada, manifesta seu total repúdio a qualquer ato de preconceito, seja ele racial, social, de gênero ou orientação sexual. O grupo destaca que, embora a autora do vídeo seja uma ex-integrante, reconhece a gravidade da situação e se compromete a tomar as medidas cabíveis. “Pedimos desculpas pelo ocorrido e nos comprometemos a reforçar a importância do respeito e da convivência harmoniosa entre todos os grupos de dança”, diz trecho da nota.

A Quadrilha também reafirma seu compromisso com a luta antirracista e com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e respeitosa. “A Quadrilha Lambadão é composta por pessoas de diversas origens e histórias, e é justamente essa diversidade que nos fortalece como grupo cultural”, conclui.

Apesar da repercussão massiva e da pressão por providências, até o momento, nem o Sesc, nem a Prefeitura de Serra Talhada, tampouco autoridades policiais, emitiram posicionamentos oficiais sobre o caso. O espaço segue aberto para que Amanda Mattos apresente sua versão dos fatos, mas cresce o coro por responsabilização.

Do Júnior Campos