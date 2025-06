Captação de órgãos reforça papel estratégico do Aeroporto de Serra Talhada na saúde pública

O Aeroporto de Serra Talhada – SNHS/SET foi palco, nesta semana, de uma importante operação de captação e transporte de órgãos, realizada mesta sexta (06/06). A ação, conduzida em parceria com o Hospital Eduardo Campos e com o apoio da aviação regional, reforça o papel essencial da infraestrutura aeroportuária do interior na logística da saúde pública.

A operação contou com a chegada de uma aeronave especializada para garantir o transporte rápido e seguro dos órgãos captados, que seguiram para outras localidades onde pacientes aguardavam por transplantes. A agilidade é fator decisivo nesse tipo de missão, impactando diretamente na chance de sucesso dos procedimentos e, principalmente, na preservação de vidas.

O episódio evidencia a importância estratégica do Aeroporto de Serra Talhada não apenas como um ponto de conexão regional, mas como uma estrutura capaz de atender demandas emergenciais da saúde, especialmente no suporte à aviação aeromédica.

“Seguimos firmes em nossa missão de servir à comunidade e ao sistema de saúde, com responsabilidade, agilidade e comprometimento”, destacou a administração do aeroporto.

Com ações como essa, o SNHS/SET reafirma seu compromisso com a responsabilidade social, a eficiência operacional e o apoio direto à saúde pública, mostrando que investir em infraestrutura no interior é também investir em vidas.