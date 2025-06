Racismo em plena festa junina: vídeo expõe mulher chamando dançarinos de ‘macacos’ em Serra Talhada

Um episódio revoltante marcou a segunda noite da Mostra de Quadrilhas Juninas do Sesc Serra Talhada, evento que deveria exaltar a cultura, a alegria e a diversidade do povo nordestino. Durante uma das apresentações, uma jovem foi flagrada em vídeo chamando um grupo de dançarinos de “macacos”, em um ataque de teor racista que rapidamente viralizou nas redes sociais.

“Deixe de palhaçada…meu depoimento é que aparece um monte de macaco entrando na selva”, disse.

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (4), no Armazém Social do Sesc, onde o evento é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal. Internautas que assistiram ao vídeo e acompanharam o episódio não demoraram a identificar a autora da fala. A jovem também participava da mostra como integrante de um grupo de quadrilha.

A repercussão nas redes foi imediata, com centenas de comentários indignados cobrando providências e denunciando a violência racista. “Ela vai mentir como sempre. Mas de verdade, haverá processo na Justiça. Pois meu irmão é dançarino da quadrilha”, relatou uma internauta ao perfil Repórter Ligeirinho.

Apesar da gravidade do caso, até o momento nenhuma autoridade policial nem representantes do Sesc ou da Prefeitura se pronunciaram oficialmente sobre o episódio.

O espaço segue aberto para que Amanda Mattos apresente sua versão dos fatos, mas a pressão pública por responsabilização cresce a cada hora. O episódio levanta um alerta urgente: não há mais espaço para o racismo ser naturalizado, ainda mais em eventos que celebram a cultura popular e a coletividade.

Do Júnior Campos.