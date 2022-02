Radialista que recusou vacina morre de Covid na Paraíba

A imprensa guarabirense está de luto com a morte do radialista Roberto Walkasther, que faleceu em João Pessoa, decorrência de complicações da Covid-19.

Roberto atuou nas rádios Constelação FM, Cultura e Rural AM, e usava o nome Roberto Douglas. Ainda trabalhou por muitos anos em Brasília, onde adotou o pseudônimo Walkasther.

De acordo com informações noticiadas em emissoras de rádio de Guarabira, nesta segunda-feira (7), Roberto decidiu não se vacinar contra a Covid, foi infectado, e em razão da agressividade dos sintomas, não resistiu e acabou perdendo a vida. O sepultamento ocorreu ontem em Guarabira.

De voz marcante, Roberto fez sucesso nas emissoras de rádio onde trabalhou. Construiu família e, recentemente, resolveu retornar para Guarabira. Segundo o Paraíba Já, Um dos filhos do radialista, Roberto Santos usou seu perfil em rede social para comunicar a morte do pai.

“Com muito pesar em nossos corações, nós a família de José Roberto dos Santos Serafim, mais conhecido pelo seu nome Artístico/Profissional “Roberto Walkasther”, veio a falecer no dia de hoje. Um amante do Rádio, que dormia ouvindo rádio, acordava ouvindo Rádio, ia ao banheiro ouvindo rádio e escutava até mesmo 4 programas de rádio ao mesmo tempo. Também um amante do Jornalismo no qual ele mesmo se considerava viciado em notícia, tudo que acontecia no Brasil e no mundo ele sabia antes de todos. Poderíamos aqui dedicar linhas é mais linhas a respeito de seus diversos talentos profissionais, mas nem se todos computadores do mundo estivessem juntos eles não teriam memoria o suficiente para armazenar todas essas linhas”, escreveu. Com informações do Portal 25 Horas. Do Nill Júnior