Raquel Lyra anuncia Complexo de Polícia Científica e IML para Serra Talhada: “Sonho de muita gente”

Durante visita ao município de Sertânia, a governadora Raquel Lyra (PSD) destacou uma série de investimentos em Serra Talhada, ao lado do prefeito Luciano Duque. Um dos principais anúncios foi a construção do tão aguardado Complexo de Polícia Científica, que incluirá o Instituto de Criminalística e o IML, um equipamento há muito tempo esperado pela população do Sertão.

“Vai sair o complexo de polícia científica, o IML que tantos sonharam. Calma, calma… o IML que tantos sonharam, a creche que a gente tá fazendo”, disse Raquel em tom emocionado.

Ela também mencionou ações em outras áreas: R$ 17 bilhões foram investidos no aeroporto, obras estão em andamento para acabar com o rodízio de água na cidade, e uma nova maternidade será construída. A zona rural também foi contemplada com um ofício para implantação de sistema de abastecimento.

“Tudo isso é fruto de quem acredita que juntar gente boa faz a diferença. Mesmo quando botam um rosto ruim dizendo que não é possível, é desse jeito que a gente se anima pra fazer mais ainda. Eu tô aqui, tô com o prefeito”, concluiu.

Do Júnior Campos