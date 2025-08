Qualifica PE oferece 21 mil vagas gratuitas em cursos profissionais e empreendedores em todo o estado

A governadora Raquel Lyra e o Secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE), Manuca de Zé do Povo — pré-candidato a deputado federal pelo Avante — anunciaram o início de uma nova fase do programa Qualifica PE, que vem transformando a realidade de milhares de pernambucanos através da capacitação profissional e empreendedora.

Com quase 21 mil vagas disponíveis nos próximos seis meses, a iniciativa visa impulsionar a empregabilidade e a geração de renda em todas as 12 regiões de desenvolvimento do estado. As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site da secretaria: www.sedepe.pe.gov.br ou diretamente em https://qualifica.sedepe.pe.gov.br.

UMA OPORTUNIDADE PARA TODOS

O programa oferece 9,9 mil vagas em cursos presenciais de qualificação técnico-profissional, voltados para os setores de indústria, comércio e serviços. Outras 11 mil vagas são destinadas à capacitação empreendedora, com foco em quem deseja iniciar ou aprimorar o próprio negócio.

Desde seu lançamento, no segundo semestre de 2023, o Qualifica PE já formou mais de 5 mil pessoas. Agora, amplia sua atuação para atender tanto o público em geral quanto grupos específicos, como pessoas em situação de vulnerabilidade social e trabalhadores rurais.

“É uma alegria dar continuidade a esse programa, que prepara pernambucanos e pernambucanas para atender às demandas do mercado de trabalho ou gerir seus negócios de forma mais assertiva”, destaca o secretário Manuca.

CURSOS DIVERSIFICADOS E ESPECIALIZADOS

Os cursos presenciais são ministrados por entidades do Sistema S (Senai e Senac), com carga horária entre 15 e 108 horas/aula, em áreas como: Gastronomia; Beleza; Mecânica; Gestão; Turismo; Moda; Energia; Telecomunicações; Refrigeração e Climatização.

As trilhas de capacitação empreendedora, oferecidas pelo Sebrae, têm até 16 horas/aula e abordam temas como empreendedorismo, finanças e marketing, ideais para quem busca estruturar ou expandir pequenos negócios.

FOCO NA INCLUSÃO

O Qualifica PE também se destaca por sua abordagem inclusiva. Um dos destaques é a oferta de cursos voltados para a população carcerária, como o curso de Design de Mechas, já iniciado na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife.

“O objetivo é promover o resgate social, possibilitando que essas pessoas saiam do sistema prisional profissionalizadas e com chances reais de reinserção no mercado de trabalho”, explica Manuca.

Outra novidade em 2025 é a inclusão de 650 vagas exclusivas para trabalhadores do Programa Chapéu de Palha, com capacitações nas áreas de alimentos, automotiva, construção civil, mecânica e vestuário.

COMO PARTICIPAR

As inscrições já estão abertas para os cursos de qualificação profissional pelo site www.sedepe.pe.gov.br e no link direto https://qualifica.sedepe.pe.gov.br. O início das aulas está previsto para 4 de agosto. Somente neste mês, serão disponibilizadas 1.250 vagas em 31 municípios das regiões Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

As inscrições para os cursos de capacitação empreendedora serão abertas ainda em agosto.

Do Júnior Campos