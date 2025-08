Vice-prefeito de Serra Talhada parabeniza Raquel Lyra por anúncio do IML e destaca conquista coletiva

O vice-prefeito de Serra Talhada, Faeca Melo, se pronunciou publicamente nas redes sociais após o anúncio feito pela governadora Raquel Lyra, durante agenda em Sertânia, de que a cidade será sede do futuro Complexo de Polícia Científica do Sertão, incluindo um Instituto de Medicina Legal (IML), uma demanda histórica da população serra-talhadense.

Faeca, que é ligado ao Avante do ex-deputado federal Sebastião Oliveira, parabenizou a chefe do Executivo estadual e ressaltou que o projeto é fruto de um esforço coletivo. A fala tem peso político, já que o Avante integra a base de apoio à reeleição de Raquel Lyra, enquanto o grupo da prefeita Márcia Conrado, com quem Faeca divide a gestão, rompeu com a governadora e hoje apoia o nome de João Campos para 2026.

“Parabéns para a governadora Raquel se realizar esse sonho onde muitos sonharam e pediram pra ter um IML aqui na cidade”, disse Faeca, lembrando que o pedido é antigo e envolve diversos agentes políticos e setores da sociedade. “Serra Talhada é centro do estado em logística, e esse equipamento vai beneficiar toda a região próxima”, destacou.

O vice-prefeito também reforçou que a decisão atende a um clamor popular: “O governo estadual está atendendo um apelo popular de toda uma sociedade voltada pra realização desse tão sonhado equipamento”.

Na semana passada, Faeca representou a gestão municipal em agenda com Raquel Lyra em Serra Talhada, num gesto que já indicava um alinhamento com o Palácio do Campo das Princesas. O episódio evidencia mais uma rachadura interna no grupo político da prefeita Márcia Conrado, que vê setores do seu governo se aproximarem da governadora com quem rompeu.

Do Júnior Campos