Polícia cumpre mandado de prisão em Serra Talhada contra suspeito de estupro e roubo

Policiais militares do 14° BPM prenderam na tarde desta sexta-feira (1º) A. C. da S., após cumprimento de mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Garanhuns.

A ação aconteceu na Rua Um, no bairro COHAB, durante uma operação conjunta entre o GATI Extra, NIS-2 e Malhas da Lei. Durante bloqueios com abordagens e consultas a transeuntes, os policiais identificaram o suspeito em atitude suspeita. Após revista pessoal e consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi confirmada a existência do mandado de prisão.

O processo relacionado ao mandado, envolve crimes graves como estupro, roubo majorado e posse irregular de arma branca ou munição. O acusado, que residia no bairro Heliópolis, em Garanhuns, foi localizado e preso em Serra Talhada. As vítimas do caso são identificadas pelas iniciais A. L. F. de A. e J. F. A.

Após ser informado da ordem judicial, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para as providências cabíveis.

DO Júnior Campos