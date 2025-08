Zé Raimundo agradece apoio após campanha de doação de sangue e fala sobre estado de saúde em Recife

O vereador Zé Raimundo, de Serra Talhada, gravou uma mensagem de agradecimento direto de Recife, onde se encontra internado para tratamento de saúde e deverá passar por uma cirurgia nos próximos dias.

Diante da situação delicada, Zé Raimundo lançou nesta semana uma campanha para doação de sangue que mobilizou familiares, amigos, aliados políticos e apoiadores de várias regiões. A resposta foi expressiva e comovente.

“Passei agora pelo Banco de Sangue e fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas e com a representatividade da nossa população. É um momento de agradecer”, declarou o vereador, visivelmente emocionado.

“Estou passando aqui para abraçar e agradecer cada um de vocês que participou com tanto amor e espírito de doação. Muito obrigado de coração”, finalizou.

A expectativa agora é pela realização da cirurgia, com a esperança de uma pronta recuperação. Em Serra Talhada e região, as manifestações de apoio seguem firmes, em corrente de fé e solidariedade pelo restabelecimento da saúde do vereador.

DO Júnior Campos